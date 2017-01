Thor: Ragnarok, Taika Waititi parla del film e di Hela

è uno dei cinecomic più attesi di quest'anno, soprattutto ultimamente grazie alle numerose dichiarazioni degli addetti ai lavori che sembrano aver fatto salire l'hype vertiginosamente.

In una nuova intervista con USA Today, il regista del film, Taika Waititi, ha parlato in generale di Thor: Ragnarok e del viaggio che Thor dovrà affrontare nella pellicola: "mi piace quando i personaggi devono avere a che fare con la loro prova più grande".

In questo caso, c'è anche Hela, la villain di Cate Blanchett, descritta da Waititi come 'spaventosa e potente ma anche divertente' che, a quanto pare, darà filo da torcere ad Heimdall e gli altri Asgardiani mentre il Dio del Tuono sarà assente su un altro pianeta a fronteggiare, in una sfida simile a quella dei gladiatori, Hulk.

E a proposito di Hulk, Waititi ha spiegato: "Per questo film mi è sembrato tipo 'chi altro possiamo aggiungerci? Mettiamoci Hulk!'. Come i bambini nel recinto della sabbia, gettano tutto lì dentro".