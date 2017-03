Thor: Ragnarok, Taika Waititi: 'non sarà una commedia'

In una nuova intervista con Entertainment Weekly,ha parlato del tono di. Le ultime dichiarazioni degli addetti ai lavori suggerivano un tono scanzonato e divertente, lasciando l'amaro in bocca a tanti fan.

Ora Waititi ha chiarito il tutto durante una nuova intervista: "Thor: Ragnarok non sarà veramente una commedia. Avrà comunque dei bei momenti divertenti. Vedremo Thor e Bruce Banner in questa sorta di road trip galattico, e questo suggerisce da solo un tono divertente perché questi due tizi sono divertentissimi. Dovete vedere le abilità comiche di Chris! E' cosi bravo e non utilizzato a dovere per le commedie. E' una delle cose più divertenti del film!".

Waititi ha poi spiegato quale film è stata fonte d'ispirazione per il cinecomic in arrivo ad ottobre in Italia: "Grosso Guaio a Chinatown! In quel film il personaggio di Jack Burton è un buffone ma finisci per apprezzarlo e per fare il tifo per lui fino alla fine. Penso che debba capitare la medesima cosa con Thor".