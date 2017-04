Thor: Ragnarok, Taika Waititi interpreterà Korg

è uno dei cinefumetti più attesi dell'anno, soprattutto dopo il primo teaser trailer che ha letteralmente lasciato a bocca aperta i fan. Ma se pensate di sapere già tutto del film, vi sbagliate.

Il regista del film, Taika Waititi, ha svelato che darà vita, tramite motion capture, ad un personaggio: Korg. Sapevamo che Waititi aveva incluso Miek, uno dei personaggi della storyline di Planet Hulk, nella pellicola, ma ora il regista conferma anche l'inclusione di Korg.

Waititi spiega che Korg è un Kronan, "simile alla creatura di roccia che avete visto all'inizio di Thor: The Dark World" e che, insieme a Miek, "è uno dei personaggi di Planet Hulk che ho deciso di includere. Li ho presi e messi nell'arena, in questa Sfida dei Campioni di Sakaar gestita dal Gran Maestro, di cui Hulk è il campione. Korg non è molto felice di farne parte".

Il regista ha spiegato che Korg "diventerà subito amico di Thor", spiegandogli come stanno le cose e, soprattutto, cercando di farsi aiutare nel suo tentativo di ribellione e fuga dal pianeta.