Thor: Ragnarok - Taika Waititi ha evitato certi errori grazie a Lanterna Verde

Lanterna Verde è stato uno dei cinecomic più discussi e poco apprezzati tra quelli realizzati dalla Warner Bros. e dalla DC. Tuttavia anche questo tipo di film può risultare molto utile, come ha dimostrato Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok, che ha parlato della pellicola di Martin Campbell, per il quale Waititi ha collaborato.

Waititi ha parlato di come quell'esperienza l'abbia aiutato per girare poi Thor: Ragnarok.

"Quando lavoravo sul set di Lanterna Verde cercavo di essere determinato e cercavo di fare il mio lavoro al meglio. Ho passato molto tempo seduto ad osservare il lavoro di Martin Campbell e lui è un grande, gestisce molto bene il set e lo rende molto efficiente. Ma è molto diverso dal modo in cui faccio io le cose. Guardando molti film di supereroi e guardando il lavoro negli studios penso di aver capito cosa stava andando male."

In passato Ryan Reynolds aveva affibbiato alla sceneggiatura i problemi di resa della pellicola del 2011, dove lui stesso interpretava Hal Jordan/Lanterna Verde.

Il cast di Thor: Ragnarok comprende Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.