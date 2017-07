Thor: Ragnarok, signore e signori... Ecco come appare Odino in esilio!

Thor: Ragnarok , il nuovo e attesissimo film dei, l'ultimo in programma per il 2017, uscirà alla fine dell'anno. Il regista,, ha recentemente usato Instagram per mostrarciin una veste "insolita"... Date un'occhiata!

La trama di Ragnarok vede, tra le altre cose, Thor alla ricerca il padre Odino, in esilio. Chiaramente scherzando, Waititi ci stuzzica postando una bella immagine si sé, Chris Hemsworth e Anthony Hopkins come non li abbiamo mai visti.

In Thor: Ragnarok ci aspettiamo di vedere moltissimi posti diversi, non ultimo il Sancta Sanctorum del Dottor Strange. E' lì che il Dio del Tuono cercherà aiuto nel tentativo di ritrovare suo padre, dopo che è stato bandito sulla Terra proprio da Loki. Da allora, il fratellastro di Thor ha preso il controllo e siede sul trono di Asgard al posto di Odino.

Allora, cosa pensate di questa immagine dal dietro le quinte di Thor? Ditecelo nei commenti!