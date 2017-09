Thor - Ragnarok sarà un nuovo inizio: la storia che i fan stavano aspettando!

Non è un segreto per nessuno che, finora, i film dedicati a Thor, il Dio de Tuono, non siano stati particolarmente apprezzati dai fan Marvel, non come gli altri dell'MCU, almeno. E il regista di Thor: Ragnarok , vuole che adesso il pubblico sia soddisfatto.

Non che Waititi abbia lanciato discredito alle due pellicole precedenti, intendiamoci, come pure nulla ha detto sui registi che le hanno dirette; tuttavia vuole assicurarsi che chi vedrà il film lascerà la sala soddisfatto. Però Thor non è ancora diventato il grande campione che la Marvel sperava che fosse e questo è un fatto. Waititi sta invece portando il personaggio in quella direzione e, da ciò che abbiamo visto dai trailer, pare ci stia anche riuscendo sul serio!

Il regista, nello specifico, ha spiegato il motivo che lo ha spinto a discostarsi dai due film precedenti:

"Il più grande ostacolo, per me, è stato il discostarmi quanto più potevo dai due film precedenti. E ok, gli altri due film ci sono, sono stati fatti ed è un piacere guardarli. Penso siano dei buoni film. Ma non mi interessa il fatto che le persone abbiano iniziato a vedere Thor con queste due pellicole, questo per me è come fosse Thor 1."

Ho visto gli altri film e li rispetto molto, ma non voglio sprecare troppo tempo a pensare a questo come a un trequel. Per me andrebbe visto come uno standalone non connesso col resto. Perché potrebbe essere l'unica volta che lavoro a questo progetto. E voglio fare di questo film Marvel, la migliore versione possibile."

Potremo, dunque, considerarla come una sorta di "rinascita" sia per Thor che per l'attore che lo interpreta, Chris Hemsworth. Vedremo se le nostre aspettative saranno soddisfatte non appena Thor: Ragnarok arriverà in sala!