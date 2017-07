Thor: Ragnarok sarà il film più corto della Marvel finora?

Mentre si vocifera chepotrebbe essere il film più lungo mai realizzato dalla Marvel, sembra chesarà altresì il suo più corto.

Il primo film sul Dio del tuono, diretto da Kenneth Branagh, aveva una durata di 114 minuti, mentre Thor: The Dark World ne durava 112. Tuttavia, il terzo capitolo diretto da Taika Waititi avrebbe una durata molto inferiore: 100 minuti.

A rivelarlo è stato lo stesso regista nel corso di un’intervista con Collider: “A quanto ricordo il montaggio attuale ha una durata di 100 minuti. Non sarà uno di quei film molto lunghi. Penso che le storie migliori siano quelle dove il pubblico ne vorrebbe ancora di più e in questo gli eventi procedono come in delle clip, ci sono cose che accadono di continuo. Penso che il pubblico si sentirà esausto alla fine del film, si immergerà in questa grande avventura, quindi non penso avessimo bisogno di un film di tre ore”.

Se la durata dovesse essere confermata, Thor: Ragnarok toglierà il primato negativo a L’incredibile Hulk di Louis Laterrier come film più corto dell’Universo Cinematografico Warner. La data d’uscita è fissata al 3 novembre 2017 e su queste pagine potete rileggere la nostra descrizione nel dettaglio del trailer.