Thor: Ragnarok sarà ambientato "solo in poche scene" sulla Terra

In una nuova intervista con Screenrant, il presidente dei Marvel Studiosha svelato dove sarà ambientatoed ha confermato la presenza dinel film.

"Molti dei film che stiamo realizzando non sono ambientati sulla Terra. Non Spider-Man: Homecoming, ovviamente, ma Thor: Ragnarok si" ha svelato "Nella pellicola ci saranno solo tre scene ambientate sulla Terra. Le altre sono ambientate ad Asgard e in altri mondi che vanno oltre i Nove Regni. Ci sono molti altri pianeti in cui passeremo il tempo in Thor: Ragnarok, in cui il pubblico dirà 'oh, sembrano i mondi dei Guardiani della Galassia', ma in realtà sono semplicemente altre location cosmiche dell'Universo Marvel".

Thor: Ragnarok sarà nelle sale cinematografiche italiane ad ottobre.