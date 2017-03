Thor: Ragnarok, rilasciata una nuova trama dal cinecomic Marvel

C'è tanta attesa per il prossimo cinefumetto dei Marvel Studios,, che sarà diretto daed arriverà ad ottobre nei cinema italiani (mentre in USA sarà nelle sale cinematografiche a novembre).

Questa settimana si parla tanto di Thor: Ragnarok grazie ad Entertainment Weekly, che gli ha dedicato una cover. Nel numero del magazine sono stati forniti tanti dettagli e molti punti della trama sono già noti, adesso vi riportiamo una sorta di sunto.

"In Thor: Ragnarok, Thor torna su Asgard dopo aver sentito di problemi nella sua Terra natale. Quando arriva scopre che lo stile di Loki (che sta impersonando Odino) nel governare ha portato a infrazioni delle regole e alla liberazione della prigioniera Hela. Thor ed Hela vengono alle mani quando si incontrano, naturalmente, e come conseguenza Thor viene inviato sul pianeta barbaro di Sakaar, comandato dall'affascinante Gran Maestro. Qui incontra Valchiria, che si sta nascondendo nel pianeta, la quale lo porterà al cospetto del Gran Maestro per renderlo un gladiatore, dove incontrerà il concorrente più popolare dell'arena, Hulk, e finirà per perdere la sua acconciatura ed il martello".