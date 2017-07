Thor: Ragnarok, i reshoots sono attualmente in corso e inoltre...

La fotografia principale di Thor: Ragnarok si è conclusa in autunno ma, come sempre accade, alcune scene devono essere nuovamente girate e, per il terzo capitolo della saga sul Dio del Tuono, questo sta avvenendo proprio ora ad Atlanta. In più, si stanno girando altre scene particolarmente "critiche"...

Le post-credit! La notizia l'ha data Tessa Thompson, che interpreta Valkyrie, durante un'intervista con Collider al Comic-Con di San Diego. Ecco cosa ha dichiarato:

"Ci siamo quasi. Almeno spero. Abbiamo fatto un numero infinito di setup e la cosa super eccitante è che alla fine della giornata potevi vedere cosa inserivano... Ci sono due personaggi che, potenzialmente hanno una scena di lotta nel film, e alcuni dei reshoot servivano da riempimento. Quindi più che un vero e proprio reshoot erano scene aggiuntive che potranno essere o non essere inserite alla fine nei cameo o da qualche altra parte."

In buona sostanza, anche se non le ha chiamate con quel nome, stanno girando anche le post-credit scenes. Ma la cosa non giunge nuova, alla fine non è inusuale che i Marvel Studios lascino le post credit proprio al periodo dei reshooting oppure vicino al periodo di chiusura della fotografia principale.

Poiché Thor:Ragnarok ci porterà direttamente verso gli eventi di Infinity War, e che i reshooting si stanno girando ad Atlanta - lo stesso set di AIW - chissà quali scene post credit vedremo nel terzo film di Thor.

Supposizioni? Ditecelo nei commenti!