Thor: Ragnarok - Quale scena ha convinto Cate Blanchett ad interpretare Hela?

ha rivelato qual è stata la scena specifica che l'ha convinta a firmare il contratto per entrare nel cast del cinecomic

Ora che l'abbiamo vista nel trailer e nelle immagini promozionali risulta difficile pensare a qualcun altro che possa vestire i panni di Hela, villain di Thor: Ragnarok, al di fuori di lei: Cate Blanchett.

Ma come è entrata a far parte del cast del cinefumetto dei Marvel Studios, l'attrice premio Oscar? Parlando con E! News pare che abbia deciso di dire sì nel momento in cui è venuta a conoscenza di una scena in particolare che avrebbe interpretato nel film se avesse accettato la parte: quella in cui Hela distrugge il Mjolnir del Dio del Tuono con una mano! E come darle torto? E' una scena epica, che ha lasciato tutti col fiato sospeso e con la faccia inebetita dall'incredulità!

"Quando ne sono venuta a conoscenza è come se (la scena) mi avesse detto "Ciao!" Ha spiegato la Blanchett. "Ho pensato che fosse esaltante che fossero preparati a distruggere il potere di Thor nei primi minuti del film. Quindi sì, è un'entrata... "piacevole"!"

E non c'è dubbio che lei, la divina Blanchett, l'abbia resa in modo incommensurabilmente incommensurabile!

Thor: Ragnarok è diretto dal regista Taika Waititi e lo screenplay è ad opera di Eric Pearson. Nel cast: Chris Hemsworth nei panni di Thor, Tom Hiddleston nei panni di Loki, Cate Blanchett nei panni di Hela, Idris Elba nei panni di Heimdall, Jeff Goldblum nei panni di Grandmaster, Tessa Thompson nei panni di Valkyrie, Karl Urban nei panni di Skurge, Anthony Hopkins nei panni di Odin, Sam Neill, Ray Stevenson nei panni di Volstagg, Tadanobu Asano nei panni di Hogun, Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk, e Benedict Cumberbatch nei panni del Dr. Stephen Strange.