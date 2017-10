Thor: Ragnarok, prime conferme e curiosità sul film della Marvel

Con le prime reazioni della critica ain rete, arrivano sul web anche le prime conferme e alcune curiosità dal film che provengono dal press kit ufficiale della Walt Disney Pictures.

Il cast principale è noto, cosi come Benedict Cumberbatch che tornerà a dare il volto al Dottor Strange. Ma il press kit conferma anche la presenza dei Tre Guerrieri: infatti il cast accredita il ritorno di Tadanobu Asano, Ray Stevenson e Zachary Levi nei ruoli, rispettivamente, di Hogun, Volstagg e Fandral. Lady Sif, invece, viene menzionata in maniera differente: c'è Charlotte Nicdao accreditata come "attrice Sif", lasciando presupporre che il rumor di qualche settimana fa sia, almeno in parte, vero.

Quindi niente Jaimie Alexander come Sif? Nel cast non è accreditata, ma è sempre possibile che appaia in un cameo o una particina. Infondo nemmeno Stan Lee o Sam Neill appaiono nella lista del cast.

Inoltre, interessante, è anche la lista delle canzoni utilizzate. Oltre ad Immigrant Song dei Led Zeppelin, utilizzata anche nel teaser, è curioso notare come "Main Title" venga accreditata "Golden Ticket/Pure Imagination" da Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato.

Infine Mark Mothersbaugh sembra che riutilizzerà anche i temi dei due precedenti film su Thor, firmati da Patrick Doyle e Brian Tyler, cosi come il tema, sempre di Tyler, di Avengers: Age of Ultron, oltre al classico theme del serial tv de L'Incredibile Hulk, The Lonely Man.