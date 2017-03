Thor: Ragnarok, prima occhiata a Chris Hemsworth nella cover di EW

Marvel ha diffuso - tramite EW - la prima foto ufficiale di, terzo capitolo delle avventure dedicate al Dio del Tuono, in arrivo a novembre. Nella copertina del magazine appaiono

Nella foto - che trovate qui di seguito - vediamo Cate Blanchett nei panni della malvagia Hela e di Tessa Thompson come Valchiria. Ma la cover ospita anche Chris Hemsworth nei panni di Thor, con un drastico cambio di look. "È bello non doversi sedere ogni mattina nella sala trucco per un paio di ore" spiega l'attore.

Nel film Hela, imprigionata per millenni, viene liberata per errore e scatenerà la sua furia su Asgard e Thor; quest'ultimo verrà mandato sul pianeta di Sakaar, letteralmente una discarica dove vengono gettati i "rifiuti" (leggasi: esseri non desiderati) da tutti gli altri pianeti. Qui Thor dovrà fronteggiare svariati nemici in un'arena di gladiatori, incluso Hulk.

Ma nonostante queste premesse, il tono del film sarà divertente. Una cosa fortemente voluta dal regista Taika Waititi che afferma di non essere affatto preoccupato per questo.