Thor: Ragnarok, prima foto dietro le quinte e la sinossi ufficiale

Il registain coppia con il Dio del Tuono in persona,: ecco la prima foto ufficiale didiffusa dalla Marvel quest'oggi. La potete trovare dopo il salto.

I Marvel Studios hanno anche diramato la prima sinossi ufficiale del cinecomic che, ricordiamo, debutterà a novembre nei cinema di tutto il mondo.

In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, Thor viene imprigionato dall'altra parte dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà Asgardiana - per mano di una nuova potentissima minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori che lo mette contro il suo ex alleato negli Avengers: l'Incredibile Hulk!

Thor: Ragnarok è diretto da Taika Waititi e vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor e di Tom Hiddleston nei panni di Loki. A loro si uniranno Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban, con Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.

Kevin Feige produrrà il film insieme a Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Thomas H. Hammel e Stan Lee. La storia è di Craig Kyle & Cristopher Yost e Stephany Folsom, mentre la sceneggiatura è scritta da Eric Pearson.