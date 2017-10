Thor: Ragnarok premiere, Mark Ruffalo e Cate Blanchett contro Weinstein

, attori del cinefumetto, hanno colto l'occasione di dire ciò che pensano del caso Weinstein durante la premiere del film dedicato al Dio del Tuono, precisamente sul red carpet dell'evento.

Come molte altre star di Hollywood prima di loro, anche Mark Ruffalo, che nell'MCU interpreta Hulk e Cate Blanchett, volto della villain di Ragnarok, Hela, hanno detto la loro sullo scandalo sessuale in cui è coinvolto il produttore Harvey Weinstein.

"Qualunque uomo si trovi in una posizione di potere o di autorità - che sia un produttore di film o il Presidente degli Stati Uniti - qualora pensasse di potersi arrogare la prerogativa di molestare sessualmente, intimidire o abusare delle donne con le quali entra in contatto, deve essere perseguito." Ha dichiarato la Blanchett a Entertainment Weekly.

Ruffalo, dal canto suo, ha detto: "Spero che Harvey trovi l'aiuto di cui ha bisogno. Questa è una ca**o di malattia! Bisogna smetterla! E' orrendo. E gli attori sono vulnerabili. Noi vogliamo compiacere il pubblico e vogliamo, naturalmente anche fare carriera. Tutti sappiamo quanto sia difficile lavorare in questo ambiente, e quanto sia facile per chi è in posizione di potere, approfittarsene. Spero che questa situazione segni l'inizio della fine di questo schifo. Spero davvero che la prossima volta che un produttore o qualcuno in posizione di potere si troverà nella condizione di poter abusare di qualcuno, ci pensi due volte prima di farlo."

I due attori non sono certo i soli a pensarla così. Vedremo l'evoluzione del caso nei prossimi giorni.

Thor: Ragnarok esce il 25 ottobre al cinema in Italia.