Thor: Ragnarok, il preludio a fumetti si concentrerà anche su Hulk

Manca ancora molto alla release mondiale di, eppure è uno dei cinecomic di prossima uscita più attesi dai fan dell’Universo Cinematografico Marvel.

Uno dei co-protagonisti del cinecomic di Taika Waititi, insieme al possente Thor (Chris Hemsworth) sarà Bruce Banner aka Hulk (Mark Ruffalo). E proprio su quest’ultimo personaggio arriverà un approfondimento speciale.

Amazon ha messo in prevendita il preludio a fumetti ufficiale di Thor: Ragnarok, la cui sinossi ufficiale recita:

«Il set è pronto per il prossimo epico film dei Marvel Studios, Thor: Ragnarok! Scoprite i retroscena sugli eventi di Thor: The Dark World, e approfondite i protagonisti Odino, Loki e Thor in persona prima che si imbarchino per la prossima avventura asgardiana! In più, rivisitate le origini di un’altra delle star del film: l’Incredibile Hulk!».

Sembra quindi che, nel volume, troveremo anche una versione a fumetti di quanto raccontato parzialmente ne L’Incredibile Hulk del 2008. Spesso, i Marvel Studios utilizzano i preludi per introdurre antagonisti o approfondire le azioni dei personaggi secondari attraverso le varie pellicole. Inoltre, avremo anche l’occasione di scoprire cos’è successo ad Asgard dopo la fine di Thor: The Dark World, quando Loki si è seduto sul trono al posto di Odino.

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 Ottobre.