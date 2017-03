Thor: Ragnarok, perché Jane Foster non ci sarà?

I primi due film suerano incentrati, principalmente, sulla storia d'amore che legava il protagonista, interpretato daall'umana Jane Foster (). Già assente in, la Foster non sarà nemmeno in

Entertainment Weekly ha cercato di indagare sull'assenza del personaggio nel cinecomic e la risposta di Chris Hemsworth ha confermato che Jane Foster non ci sarà per via della natura del film, suggerita anche dalle foto rilasciate la settimana scorsa: "Thor è lì fuori ad esplorare l'universo, cercando di riportare l'ordine. Gli piace essere un cowboy solitario là fuori".

La riposta del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, è stata più articolata e sembra suggerire un cambio di rotta per dare al Dio del Tuono un interesse sentimentale al suo pari, Valchiria: "Volevamo che Thor incontrasse qualcuno al suo livello. La sua relazione con Jane potrebbe essere evoluta in maniera inaspettata tra The Dark World e Ragnarok, e noi volevamo metterlo vicino ad un personaggio al suo pari, se non superiore. Valchiria vuole dimenticare la sua eredità Asgardiana. Thor pensa che questo possa portarli a legare ma, al contrario, lei vuole dimenticare Asgard".