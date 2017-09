Thor: Ragnarok, perché il Dio del Tuono sarà ironico nel film?

In questi giorni stanno arrivando in rete numerosi dettagli da, prossimo capitolo della saga cinematografica sul Dio del Tuono della, ed oggi trapelano ulteriori informazioni.

Il personaggio di Thor, interpretato da Chris Hemsworth, è sempre stato "serio" nei due film solisti. Le poche battute pronunciate dal personaggio o le gag che lo coinvolgevano avevano a che fare più con il contesto in cui si ritrovava (il famoso "pesce fuor d'acqua") che per altro. Se riguardate il primo film su Thor, per esempio, noterete un contrasto notevole su come il personaggio sia serio nelle sequenze ambientate su Asgard e sia "vittima" di gag quando è sulla Terra.

Ma in Thor: Ragnarok tutto questo cambierà e i fan hanno già notato dai trailer che il personaggio sarà ironico. Come mai? La risposta la fornisce il regista Taika Waititi: "Thor ha passato due anni sulla Terra con uno come Robert Downey Jr. [Tony Stark, nb.]. Ha imparato ad usare un po' di più l'ironia, il sarcasmo. Ora si porta dietro un po' di umorismo terrestre".