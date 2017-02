Thor: Ragnarok, parla Tom Hiddleston, Taika Waititi risponde su Twitter

diè uno dei cinefumetti più attesi di quest'anno, in quanto potenzialmente potrebbe essere davvero entusiasmante. Ma, ad oggi, non abbiamo ancora visto nemmeno un fotogramma dal film.

In attesa di novembre (e dopo aver visto il divertentissimo cortometraggio incluso nell'edizione home video di Doctor Strange), Tom Hiddleston, a.k.a. Loki, è tornato a parlare della pellicola in una nuova intervista. Parlando proprio dello Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch, che l'atipico villain incontrerà nel terzo capitolo della saga di Thor, l'attore ha spiegato: "Non credo che Loki resti impressionato da Strange. Si, la sua magia è impressionante, ma Loki pratica le medesime cose da secoli, quindi 'chi se ne frega?'. Hela sarà una 'bestia' differente, piena di sorprese, qualcuno con cui sarebbe potuto andare d'accordo una volta... ma ora le cose sono cambiate".

Sarà Hela, la villain interpretata da Cate Blanchett, a riunire 'a forza' i due fratellastri nella pellicola: "All'inizio di Ragnarok, Thor ha tante domande e Loki non fornisce cosi tante risposte. Ma vengono coinvolti i martelli e la posta in gioco sale... Cate Blanchett interpreta la Dea della Morte, si lascia dietro di lei solo la distruzione. Un tipo di distruzione che né Loki né Thor hanno mai visto. Quindi si lasciano alle spalle i trascorsi ed i due si alleano per vedere cosa possono fare per fermarla".

Tutto suona avvincente, è vero, ma le parole di ieri dell'attore, che definiva Thor: Ragnarok "divertente", ha spaventato non poco i fan. E' vero che "divertente" non è sinonimo - per forza - di commedia e battute, ma i fan preoccupati hanno iniziato a lamentarsi su Twitter, tanto da ricevere risposta dal regista Taika Waititi. Alla domanda di un fan "cosa pensi dei fan preoccupati dal tono divertente?", Waititi ha replicato con "sembra che abbiano bisogno di farsi una risata...".

La pellicola arriva ad ottobre.