Thor: Ragnarok, online ufficialmente le nuove foto dal film

Entertainment Weekly ha diffuso, in maniera ufficiale, le foto da, il prossimo capitolo dedicato al personaggio del Dio del Tuono dei fumetti della, per la regia di

In primis c'è lo scatto, che già vi avevamo mostrato in low-res, che vede Loki (Tom Hiddleston) contro Valchiria (Tessa Thompson). Parlando del rapporto tra i due, l'attrice ha affermato: "Capisce che non può fidarsi di lui" spiega Tessa Thompson "C'è una linea sottile tra quanto si odino e quanto si amino a vicenda".

Qui sotto anche uno scatto di 'gruppo' con i due personaggi, il protagonista Thor (Chris Hemsworth) e Hulk (Mark Ruffalo).

La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche italiane questo ottobre.