Thor: Ragnarok, online il corto 'Team Thor Part 2'

Il Dio del Tuono dei fumetti della Marvel,, tornerà in, in arrivo ad ottobre nelle sale cinematografiche italiane, per la regia di. Ma i fan potranno dare una nuova occhiata a Thor prima di quella data.

La scorsa estate, era stato diramato dalla Marvel un divertente mockumentary, titolato Team Thor, in cui scoprivamo dov'era Thor durante gli eventi di Captain America: Civil War. Ovviamente un corto fuori continuity divertente, girato proprio da Waititi, che lo mostra coinquilino con un tale Darryl e con la partecipazione di Bruce Banner.

Il successo di quel corto ha portato Waititi a realizzarne un 'sequel'. Dopo lo sneak peek diffuso dalla Marvel, arriva in rete - ma non sappiamo per quanto - l'intero corto Team Thor Part 2, che sarà incluso nell'imminente edizione home video di Doctor Strange. Potete visionarlo qui sotto.