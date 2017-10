Thor: Ragnarok, un nuovo spot tv, previsioni di incasso

Mentre continuano ad arrivare i primi dettagli da Thor: Ragnarok , i Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo spot televisivo dal cinefumetto.

Nel divertente spot che trovate qui sotto Thor (Chris Hemsworth) scopre, con suo dispiacere, chi è "l'Avenger più forte" tra lui e il Dr. Bruce Banner alias Hulk (Mark Ruffalo).

Intanto, sebbene alla release americana manchi ancora un po' (non cosi tanto in Italia: da noi sarà disponibile dal 25 ottobre), The Hollywood Reporter ha svelato quali sono le prime previsioni di incasso secondo gli analisti.

A quanto pare il film di Taika Waititi potrebbe debuttare con circa 90-100 milioni di dollari al box-office USA, un passo avanti rispetto al primo episodio uscito nel 2011 (che debuttò con 65.7 milioni) e il suo sequel del 2013 (85.7 milioni). Se questo verrà confermato o meno, lo scopriremo dal 3 novembre.