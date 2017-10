Thor: Ragnarok, un nuovo spot ricco di sequenze inedite

Mentre è stata svelata la durata ufficiale di Thor: Ragnarok , i Marvel Studios continuano a promuovere l'uscita del cinefumetto con un nuovo spot televisivo ricco di sequenze inedite: potete ammirarlo in questa notizia.

La regia del terzo capitolo sulle avventure del Dio del Tuono dei fumetti della Marvel è affidato a Taika Waititi. Thor: Ragnarok vede il Dio del Tuono esiliato sul pianeta Sakaar, gestito dal Gran Maestro, dopo che Hela ha spazzato via la sua Asgard. Qui dovrà affrontare Hulk in un'arena di gladiatori e farlo ragionare in tempo per impedire il Ragnarok, 'la fine di ogni cosa'.

Chris Hemsworth riprende i panni di Thor, circondato nel cast da Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Cate Blanchett, Rachel House, Karl Urban e Anthony Hopkins.

L'uscita è prevista per il 25 ottobre.