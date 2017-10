Thor: Ragnarok, nuovo spot, quante scene post-titoli di coda?

Con le prime reazioni della critica americana a Thor: Ragnarok , è chiaro che iniziano anche a trapelare potenziali informazioni e dettagli sul terzo film dedicato al Dio del Tuono.

In particolare, molti fan non vedono l'ora di scoprire quante scene post-titoli di coda saranno incluse nel cinefumetto firmato da Taika Waititi. Stand ad un tweet di Scott Mendelson, che ha visto il film in anteprima, la pellicola avrà ben due sequenze post-titoli di coda.

Ovviamente il contenuto, al momento, è top-secret.

Nel frattempo i Marvel Studios stanno continuando la promozione del film, visto l'arrivo in USA per i primi di novembre (da noi già dal 25 ottobre), e per questo hanno diramato in rete un nuovo spot, che potete ammirare in questa notizia.