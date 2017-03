Thor: Ragnarok, nuovo scatto inedito dal CinemaCon

Al CinemaCon è stato mostrato qualcosa anche da, prossimo cinefumetto targato Marvel Studios, che da noi in Italia sarà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo ottobre.

Un filmato è stato mostrato ma, sfortunatamente, non è trapelato in rete e la descrizione è piuttosto misera. Sappiamo che in questo footage esclusivo vediamo Thor mettere il suo elmetto e scontrarsi con vari gladiatori nell'arena di Sakaar, sotto l'occhio vigile del Gran Maestro; tra i suoi sfidanti, ovviamente, anche Hulk.

In rete è trapelata solo un'immagine che ci mostra Thor correre con il suo nuovo look drastico. La trovate qui sotto.

Un trailer del film dovrebbe arrivare entro la fine di aprile, secondo i rumor; la pellicola, invece, uscirà ad ottobre.