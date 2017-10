Thor: Ragnarok, il nuovo poster internazionale imita la tipica pittura coreana

Mancano soli 20 giorni all'arrivo nelle sale italiane dell'attesissimo Thor: Ragnarok di, ma continua incessante la campagna promozionale del terzo capitolo delle avventure cinematografiche del Dio del Tuono, questa volta con un nuovo e bellissimo poster internazionale.

La nuova locandina è davvero la più particolare dell'intero marketing del film, che essendo stata pensata e rilasciata per il mercato Coreano, imita la classica e tradizionale pittura del paese, per un poster davvero meraviglioso e artisticamente ricercato.



Vi ricordiamo che Thor: Ragnarok vedrà nel cast Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Karl Urban e Anthony Hopkins, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.