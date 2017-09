Thor - Ragnarok: nuovo look per il Dio Del Tuono nelle Movie Cover!

E' appena uscita online la nuova creazione dell'artista visuale Marvel,, per Thor: Ragnarok , che mostra l'Odinson in una veste diversa rispetto a come l'abbiamo visto finora. Date un'occhiata!

E poi ce n'è un'altra, che ritrae invece l'intero cast del cinefumetto dedicato al Dio del Tuono diretto dal regista Taika Waititi. Di certo non mancano i colori, e a questo ormai siamo piacevolmente abituati!

Andy Park ha anche precedentemente postato online anche il lavoro compiuto su un'altra copertina pieghevole, quella del libro relativo a The Art of Thor: Ragnarok e adesso possiamo vedere il disegno completo.

Vediamo quindi Thor, Hela, Loki, Hulk, Valchiria, Odino e il Grandmaster. In più, c'è un'occhiata veloce a Skurge L'Esecutore e a Korg, con anche il possibile look di Miek.

E poi c'è il banner promozionale con Thor in bella vista! Che ne pensate?