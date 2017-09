Thor: Ragnarok, nuovo bellissimo poster IMAX. Taika Waititi parla del MCU

Macano poco meno di due mesi all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Thor: Ragnarok di, terza avventura cinematografica del Dio del Tuono interpretato da, questa volta anche in compagnia di), e oggi possiamo mostrarivi un nuovo, bellissimo poster ufficiale IMAX del film.

In aggiunta al poster, il regista ha avuto modo di spiegare ai microfoni di WGTC il suo intento di non creare un episodio di un qualcosa di più grande, quanto piuttosto dirigere un film a sé stante che funzionasse bene anche e soprattutto in modo autonomo.



Queste le sue parole: "Il mio compito è quello di sviluppare un film che possa funzionare come stand-alone e di cui possa dirmi orgoglioso. Se fosse l'unico film che uno spettatore volesse vedere della Marvel, allora desidererei fosse un grande film di per sé. La cosa fantastica è che ci sono tantissime menti geniali che seguono questo universo e fanno in modo che, pur funzionando come stand-alone, il film possa far parte di un puzzle più grande, venendo apprezzato comunque".



Thor: Ragnarok vedrà nel cast anche Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Cate Blanchett, Tessa Thompson, Idris Elba, Karl Urban e Anthony Hopkins, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.