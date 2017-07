Thor: Ragnarok, nuovi dettagli dalle bellissime action figure di Thor e Hulk

Bisognerà attendere fino a ottobre per vedere in sala Thor: Ragnarok di, ma mentre ilentra nel vivo ecco che larivela oggi le due bellissime action figure dedicate a) e), svelando nuovi dettagli.

Come è possibile vedere dalle immagini in calce, le due statuine ci permettono di dare uno sguardo approfondito ai due personaggi, ai loro costumi e all'armamentario che avranno durante la "sosta" obbligata nel pianeta del Grandmaster (Jeff Goldblum), dove si affronteranno nell'arena uno contro l'altro.



[ATTENZIONE, PICCOLO SPOILER]



Tra i vari cambi di mano di Thor, inoltre, ce n'è uno che viene indicato come "Lightning Effect", il che potrebbe lasciar supporre che il Dio del Tuono userà le sue potentissime saette per sconfiggere (in amicizia) il Gigante Verde. Nuovi dettagli sul film dovrebbero comunque essere mostrati al SDCC in questi giorni, quindi occhi aperti e restate sintonizzati su queste pagine.



Thor: Ragnarok vedrà nel cast anche Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Idris Elba e Karl Urban, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.