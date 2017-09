Thor: Ragnarok, nuove scene nel trailer giapponese del film

La promozione dida parte dei Marvel Studios si fa sempre più insistente e lo studio ha affidato alla divisione giapponese della Disney per diffondere un nuovo trailer, ricco di sequenze inedite, che vi proponiamo proprio in questa notizia.

E' Taika Waititi a dirigere questo nuovo capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono dei fumetti della Marvel, in cui Thor (Chris Hemsworth) dovrà impedire il Ragnarok, 'la fine di ogni cosa'. Dopo il ritorno di Hela (Cate Blanchett), che finisce per distruggere Asgard, Thor viene esiliato sul pianeta Sakaar, gestito dal Gran Maestro (Jeff Goldblum) e fatto combattere nella Sfida dei Campioni, un'arena di gladiatori in cui Hulk (Mark Ruffalo), suo amico e collega Vendicatore, è la star.

Per impedire il Ragnarok, Thor dovrà fuggire insieme all'aiuto di Hulk/Banner e di Valchiria (Tessa Thompson), nonché quella del suo fratellastro ed arcinemico Loki (Tom Hiddleston).