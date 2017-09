Thor: Ragnarok, nuove foto promozionali dal cinecomic Marvel

Mancano meno di due mesi all'arrivo nelle sale cinematografiche italiane di, terzo capitolo della saga delle avventure del Dio del Tuono dei fumetti della

E dopo la diffusione di promo e rumor vari, oggi arrivano sul web delle nuove immagini promozionali da Thor: Ragnarok, estrapolate dai prodotti in licenza (come calendari) e quant'altro. Oltre a queste foto, che trovate nella galleria di immagini qui sotto, potete dare anche una prima occhiata, almeno sotto forma di giocattolo, al personaggio di Miek, un alieno dalla forma di insetto che parteciperà alla Sfida dei Campioni del Gran Maestro (Jeff Goldblum).

Il terzo film su Thor è diretto da Taika Waititi ed arriverà a novembre in USA; in Italia, invece, come confermato da tempo, sarà nelle sale a partire già dal 25 ottobre.