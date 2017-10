Thor: Ragnarok, nuova clip dal film, disponibile una featurette sottotitolata

Mentre stanno arrivando in rete le recensioni di Thor: Ragnarok , i Marvel Studios continuano la promozione del cinefumetto diffondendo in rete una nuova divertente clip che potete ammirare in questa notizia.

Inoltre, la divisione italiana della Walt Disney Pictures ha diffuso in rete una featurette sottotitolata in italiano che noi vi proponiamo qui sotto.

La regia del film è affidata a Taika Waititi mentre la produzione è Marvel Studios. In questo nuovo episodio, Thor (Chris Hemsworth) viene esiliato su Sakaar dove sarà costretto ad affrontare il suo "ex collega di lavoro" Hulk (Mark Ruffalo) in un'arena di gladiatori. In realtà il suo obiettivo è fare ritorno ad Asgard e fermare la malefica Hela (Cate Blanchett).

Il film arriva mercoledì nelle sale cinematografiche italiane.