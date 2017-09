Thor: Ragnarok, novità su Odino e Loki, nuovo banner promozionale

Sono tanti i dettagli trapelati in rete dalle visite dal set diin questi giorni, ed ora IGN ne svela altri che trovate dopo il salto.

Riguardo il personaggio di Loki (Tom Hiddleston), visto l'ultima volta nel 2013 dopo aver preso, ad insaputa di tutti, il posto di Odino (Anthony Hopkins) in Thor: Ragnarok, il produttore Brad Winderbaum spiega: "E' diventato il Re di Asgard, tutto va bene, si diverte, ma non ha capito che di tutte le minacce all'orizzonte, Hela era la più grande e la più terribile di tutte".

Per questo, Loki e Thor (Chris Hemsworth) saranno costretti a rintracciare Odino quando capiscono che loro padre stava facendo più del dovuto per tenere lontane quelle minacce: "All'inizio Thor capisce che ci sono svariate minacce nell'universo che non dovrebbe esserci. E scopriamo che Odino ha fatto più di quanto sembrava in superficie per mantenere l'universo al sicuro. Stava tenendo a bada tutte queste minacce, usando tutta la sua forza ed il suo potere. Una cosa che Loki ignorava e per cui era impreparato".

Parlando del rapporto tra Loki e Thor, il produttore afferma: "L'opposto dell'amore non è l'odio ma l'indifferenza. L'idea che Thor prova indifferenza per Loki è un qualcosa che lo rende nervoso".

Qui sotto un nuovo banner promozionale dal film.