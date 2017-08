Thor: Ragnarok - nel nuovo poster giapponese, Hela troneggia maestosa!

Novembre sta arrivando e con lui l'hype per l'attesa di Thor: Ragnarok dei. E' online un nuovo, bellissimo poster per l'uscita giapponese del cinefumetto, guardate!

Thor: Ragnarok, come tutte le pellicole basate sui fumetti Marvel Comics, è un film attesissimo e adesso iniziano a fioccare poster, trailer, e immagini ufficiali. Qui sotto trovate il poster per l'uscita del film in Giappone e, nell'immagine, si vede svettare Hela, minacciosa, che sovrasta gli asgardiani.

Nell'immagine promozionale di Thor: Ragnarok, diretto dal regista Taika Waititi si vedono il Dio del Tuono, (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Valkyrie (Tessa Thompson), Loki (Tom Hiddleston), Heimdall (Idris Elba), Odino (Anthony Hopkins), e il Gramaestro (Jeff Goldblum) che si preparano a combattere contro Hela (Cate Blanchett).

In Ragnarok, Thor è imprigionato dall'altra parte dell'universo senza il suo martello e si ritrova a dover fare una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo, di Asgard e della sua civiltà - ad opera di Hela. Prima però, deve sopravvivere a un combattimento stile gladiatori contro Hulk....at pits him against his former ally and fellow Avenger - the Incredible Hulk!