Thor: Ragnarok, Natalie Portman tornerà nel terzo film?

Ed eccoci di nuovo nel campo delle speculazioni, che tanto piacciono ai lettori di. Come ormai ben saprete, in, in arrivo a fine ottobre in Italia,non tornerà a rivestire i panni di Jane Foster.

Il personaggio, legato in maniera sentimentale al Dio del Tuono, è apparso, l'ultima volta, in Thor: The Dark World del 2013. Come tutti i fan sanno, Jane Foster - cosi come tutta la componente terrestre - è uno dei punti più criticati dal pubblico dei film di Thor.

Natalie Portman firmò un contratto con i Marvel Studios per riprendere i panni della Foster nei successivi film del franchise ma il suo rapporto con lo studio non fu dei migliori: nel 2012, l'attrice suggerì alla Marvel il nome di Patty Jenkins come potenziale regista di The Dark World. La Casa delle Idee la ascoltò e finì per ingaggiarla veramente, ma successivamente la Jenkins abbandonò il progetto amichevolmente per "divergenze creative". L'idea della Jenkins, di realizzare un "Romeo & Giulietta" in casa Marvel, non fu apprezzata totalmente dallo studio. La Portman non fu felice della mossa e girò The Dark World solo perché legata per contratto; difatti, il personaggio viene soltanto citato in Avengers: Age of Ultron del 2015 e sarà totalmente assente nel prossimo Ragnarok.

Ma adesso Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok, ha pubblicato su Twitter un fotomontaggio in cui vediamo Natalie Portman da giovane ed oggi, con la dicitura #Ragnarok. Che il regista abbia convinto la Portman a tornare nei panni della Foster, magari per un cameo? Con le riprese aggiuntive in corso, il rumor si fa insistente.