Thor: Ragnarok, Matt Damon ha un ruolo nel cinefumetto Marvel?

Secondo un rumor di Weekly Planet, in Thor: Ragnarok vedremo il cameo di un attore famosissimo di Hollywood: Matt Damon. La star della saga su Bourne dovrebbe dar vita a... Loki! Stando al podcast, in Ragnarok vedremo una sequenza ambientata su Asgard in cui c'è una rappresentazione teatrale degli eventi narrati nel primo film su Thor e Damon interpreterebbe un attore Asgardiano che reciterebbe la parte di Loki. Insomma, un cameo divertente alla Taika Waititi.

Precisiamo che il rumor, per ora, resta tale e vi terremo aggiornati a riguardo.