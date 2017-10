Thor: Ragnarok, Mark Ruffalo si scusa per aver diffuso l'audio del film!

, star di Thor: Ragnarok che, come sappiamo, ha inavvertitamente rivelato al pubblico 15 minuti della pellicola, si scusa per l'accaduto via social.

Durante il red carpet della presentazione di Thor: Ragnarok, alla quale erano presenti tutti gli attori della pellicola, Mark Ruffalo è stato così carino da postare, per i suoi fan che non potevano essere lì, un video dell'evento. Purtroppo però, a causa del fermento e dell'entusiasmo, l'attore ha poi dimenticato di spegnere lo streaming di Instagram, da cui stava trasmettendo live, e dunque il cellulare, restando acceso, ha continuato a riprendere, se non le immagini, quantomeno l'audio intorno a Ruffalo, divulgando i primi 15 minuti della pellicola a 2.500 persone.

Ora, di certo la cosa non è stata voluta, però l'interprete di Hulk ha chiesto scusa ai fan e alla Marvel via social per l'accaduto, scherzandoci anche un po' su:

"Mi spiaceva che non foste insieme a me e quindi vi ho tenuti tutti in tasca. ☺️ https://t.co/q1sjYma5c7

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 12, 2017

Scherzi a parte... Mi spiace molto @Marvel. Posso riavere il mio telefono? https://t.co/kVoPYyXlPn

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 12, 2017"

Ok, dai, l'ha presa bene...

Thor: Ragnarok esce il 25 ottobre al cinema.