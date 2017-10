Thor: Ragnarok, Mark Ruffalo ha postato per errore 15 minuti del film!

Ieri sera c'è stata, a Los Angeles, la premiere di Thor: Ragnarok . C'erano tutti gli attori protagonisti e l'esaltazione per la nuova pellicola Marvel Studios era alle stelle.

L'entusiasmo era tale che Mark Ruffalo, interprete di Hulk nell'MCU, ha aperto il suo Instagram per mostrare ai fan l'arrivo sul red carpet e alcuni momenti prima della proiezione. Questo per consentire anche a chi non era stato così fortunato da assistere al tappeto rosso, di seguire l'evento.

Purtroppo però, entrando al cinema, Ruffalo ha dimenticato di spegnere il cellulare e ha lasciato attivo il live stream di Instagram. Questo ha portato alla riproduzione audio dei primi 15 minuti di Ragnarok che i fortunati utenti all'ascolto del live di Mark, hanno potuto seguire.

Certo, non che abbiano visto nulla, ma insomma... E' possibile che Ruffalo qualche problemino con gli Studios l'abbia avuto per questa disattenzione. Tuttavia pare che, anche solo in versione audio, la pellicola abbia suscitato molto, molto entusiasmo.

Noi non vediamo l'ora di vederla.

Thor: Ragnarok esce in Italia il 25 ottobre.