Thor: Ragnarok, Man-Thing, Beta Ray Bill e gli altri in degli easter egg?

Il secondo full trailer diha lasciato a bocca aperta tutti i fan, con tanto di inclusione di Fenris Wolf, Surtur e "Planet Hulk". Ma il trailer potrebbe riservare ancora qualche piccola sorpresa.

Secondo alcuni attenti osservatori, nel trailer sarebbero presenti degli easter egg dai fumetti Marvel. Infatti, in un edificio sono presenti le 'teste/statue' di quelli che sembrerebbero Man-Thing, Beta Ray Bill, Ares e - secondo alcuni- anche Bi-Beast e Fing Fang Foom. Se confermato è possibile che tali creature (beh, a parte Ares) siano stati degli sfidanti della Sida dei Campioni (si, il torneo del Gran Maestro si chiamerà proprio come il videogame Marvel) e che le loro statue siano state costruite dal Gran Maestro in loro onore.

Vi terremo aggiornati.