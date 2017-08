Thor: Ragnarok, Loki vs. Valchiria nella nuova foto dal film

Ad ottobre uscirà nelle sale cinematografiche italiane l'atteso, terzo capitolo delle avventure in solitaria del Dio del Tuono dei fumetti della, per la regia di

E dopo avervi mostrato il nuovo incredibile poster internazionale, oggi vi riportiamo una nuova foto ufficiale dalla pellicola in cui vediamo Loki (Tom Hiddleston) contro Valchiria, il personaggio interpretato da Tessa Thompson. Questo, ovviamente, anticipa che, in qualche modo, vedremo uno scontro tra i due.

In Thor: Ragnarok, Hela (Cate Blanchett) torna ad Asgard e la distrugge. Dopo avergli distrutto il martello Mjolnir, Hela manda Thor (Chris Hemsworth) in esilio su un pianeta di gladiatori dove dovrà sfidare Hulk (Mark Ruffalo). Dopo aver combattuto, i due "colleghi di lavoro" dovranno unirsi per fermare Hela ed impedire il Ragnarok...