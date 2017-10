Thor: Ragnarok, Loki e Valchiria nelle nuove immagini ufficiali del cinecomic

Mancano due settimane all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Thor: Ragnarok di, e nel vivo della campagna promozionale ihanno rilasciato online delle nuove immagini ufficiali del film che ritraggono) e).

Nelle foto che potete vedere in calce alla notizia c'è anche il Grandmaster (Jeff Goldblum), una delle new entry della saga e personaggio che darà del filo da torcere al Dio del Tuono (Chris Hemsworth). Comunque dal nuovo materiale sembra anche che Loki abbia qualcosa da confabulare proprio con il villain, magari per un altro dei suoi trucchi da trickmaster.



Accolto positivamente dalla critica, stando almeno alle prime reazioni, Thor: Ragnarok vedrà nel cast anche Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Karl Urban e Anthony Hopkins, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.