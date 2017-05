Thor: Ragnarok, l'Hulk di Mark Ruffalo torna per rigirare alcune scene del film!

, diretto dal regista, è nel pieno sviluppo e adesso si stanno rigirando alcune scene tant'è che, l'Hulk dell'MCU da un bel po' di tempo, torna nei panni dell'omone verde che combatterà contro Thor () nel terzo film della serie.

Se i precedenti due film si sono concentrati principalmente (e quasi esclusivamente), sulle faccende asgardiane, pare che adesso il regista si stia spostando un po' verso il più ampio universo Marvel così da avvicinarsi non solo al prossimo Infinity War, ma pure alle vicende narrate nei fumetti dove, in Captain America: Civil War, il Dio del Tuono si ritrova a combattere contro l'Incredibile Hulk, come sappiamo già avvenire da trailer diffuso poco tempo fa.

Le riprese principali di Thor: Ragnarok sono concluse e il film è attualmente in post-produzione ma è noto a chi ne sa di film Marvel Studios, che rigirare alcune scene è prassi assodata.

Un post direttamente dalla pagina Facebook di Mark Ruffalo ce lo mostra con tutti i puntini della motion capture in faccia, così che possa interpretare il bestione di nuovo.Qui sotto vedete lo screenshot dell'immagine che non può tuttavia essere embeddata. Il link diretto è questo QUI.

In Thor: Ragnarok ci sarà un adattamento cinematografico piuttosto consistente della storyline dei fumetti scritta da Greg Pak, Carlo Pagulayan e Aaron Lopresti, Planet Hulk, dove si vede Hulk esiliato sul pianeta Sakaar e schiavizzato come "gladiatore" in combattimenti contro altri alieni.

Sarà molto interessante, considerate le premesse del trailer, vedere come Thor e Hulk riusciranno a tornare dagli altri Vendicatori per poi combattere tutti insieme contro Thanos in Avengers: Infinity War.

Nel cast: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.