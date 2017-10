Thor: Ragnarok, Kevin Feige parla dei Led Zeppelin e degli easter egg

Mentre Chris Hemsworth in persona reagisce male ai possibili spoiler di, il presidente dei Marvel Studios,, svela qualche piccolo dettaglio dietro l'ingaggio di

Feige ha svelato in una nuova intervista come Immigrant Song dei Led Zeppelin abbia avuto un ruolo determinante nell'ingaggio del filmaker: "A volte i registi ti dicono, mostrandoti un montaggio di clip di film già esistenti, 'questo è quello che ho in mente'. E a volte non sono belli. Molte volte, sono ok. Quello di Taika era straordinario, e aveva la canzone dei Led Zeppelin. Sin dall'inizio, Immigrant Song ha definito quel che Taika voleva fare con questo film. E' nel trailer, è nella pellicola".

Inoltre il presidente dei Marvel Studios ha stuzzicato i fan riguardo la presenza degli easter egg: "Ce ne sono. Quelli più grossi si trovano nel Palazzo a Sakaar. Ci sono altri campioni dell'arena del Gran Maestro presenti lì. Hulk viene scolpito nel palazzo ma, come easter eggs, ci sono altri volti in quello stesso edificio, personaggi dell'universo Marvel che potrebbero o non potrebbero essere già apparsi al cinema". Da quel che si è intravisto nel trailer, questi personaggi dovrebbero essere Beta Ray Bill, Bi-Bestia, Ares e Man-Thing (anche se alcuni credono si tratti di Fin Fang Foom).