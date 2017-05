Thor: Ragnarok, Jeff Goldblum parla del suo lavoro nei panni di Grandmaster

Intervistato sempre dai microfoni diha avuto modo di parlare dell'atteso, terzo capitolo del franchise dedicato al Dio del Tuono Marvel diretto dae con protagonista

La major -come sempre- fa di tutto per non lasciar trapelare i dettagli più significativi della trama, ma l'attore parlando con il sito ha raccontato momenti interessanti del suo lavoro sul set nei panni di Grandmaster.



Queste le sue parole: «Mi è piaciuto girare Thor: Ragnarok. Non avevo scene con Cate Blanchett, ma siamo stati co-protagonisti de Le avventure acquatiche di Steve Zissou, quindi siamo rimasti in contatto e l'ho ovviamente sentita spesso da allora. Io la adoro, quindi è stato molto bello essere in un altro film con lei, anche solo per la semplice associazione dei nomi».



Goldblum continua poi: «L'altro fratello Hemsworth [si riferisce a Chris, perché con Liam ha già lavorato a Independence: Rigenerazione n.d.a], il secondo per me adesso, non avrebbe potuto essere più dolce o con i piedi a terra, come tutto il resto della famiglia d'altronde. Ma quello che ho particolarmente amato è il regista, Taika Waititi. Mi ha davvero coinvolto, anche perché sono un suo grandissimo fan sin dai tempi di Flight of the Choncords. Quando abbiamo parlato per la prima volta mi ha detto "voglio che tu faccia una tua particolare versione del personaggio, senza essere comico o grandiloquente. Credo dovresti fare qualcosa che rientri nel tuo albero genealogico creativo. E anche improvvisare"».



Riprendendo il filo, l'attore ha infine aggiunto: «Taika era molto interessato all'improvvisazione. Ci siamo davvero divertiti a girare e rigirare quelle scene. Non so cosa possiate trovare nel montaggio finale, perché gli abbiamo offerto molte valide alternative. È davvero un grande. Taika è riuscito a ottenere a tirare fuori il 100% di Goldblum».



Thor: Ragnarok vede nel cast anche Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins, Tessa Thompson e Karl Urban, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 25 ottobre 2017.