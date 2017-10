Thor: Ragnarok, James Gunn, regista di Guardiani, loda la pellicola di Waititi!

Ieri c'è stata la premiere del nuovo cinefumettodedicato al Dio del Tuono, Thor: Ragnarok , diretto da. All'anteprima era presente anche il regista di

Gunn ha scritto un lungo post Facebook in cui ha spiegato per bene cosa pensa del film sull'Odinson interpretato ormai da tanti anni da Chris Hemsworth.

Uno stralcio dl post di Gunn rivela che:

"Penso che nessun film moderno sia riuscito a catturare la pazzia dei classici anni '80 come Flash Gordon (per fare un esempio) e Buckaroo Banzai (per farne un altro), bene tanto quanto c'è invece riuscito Taika Waititi con questo. Mi sono sentito di nuovo quattoridicenne, quando guardavo quelle magiche cassette VHS che esplodevano in qualcosa di grandioso. E' il film più colorato tra tutti i film Marvel -- Insomma, Guardiani della Galassia Vol.2 in confronto è color seppia. Ed è anche il più divertente!"

Anche per il cast Gunn ha avuto parole ottime e ha dichiarato che questa versione di Hulk è la migliore di tutte.

Thor: Ragnarok arriva in sala in Italia a partire dal prossimo 25 ottobre.

Sinossi: In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!