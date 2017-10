Thor: Ragnarok è l'inizio di una trilogia di storie su Hulk

E' innegabile che uno dei personaggi più attesi di, in arrivo il prossimo 25 ottobre, è Hulk , interpretato nuovamente dall'attore

E visto che un film stand-alone sul Golia Verde della Marvel difficilmente lo vedremo (per via dei diritti in mano alla Universal), sembra proprio che Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, abbia trovato una soluzione infilando una serie di storyline sul personaggio nei prossimi tre film in cui lo vedremo. A partire proprio da Thor: Ragnarok.

"Praticamente, Kevin Feige mi ha preso da parte prima di fare Ragnarok e mi ha chiesto 'se dovessimo mai realizzare un film stand-alone su Hulk, come sarebbe?'" spiega l'attore Mark Ruffalo "E gli ho risposto 'penso dovremmo fare questo, questo, quest'altro e finire con questo'. E lui mi ha replicato 'grandioso, perché non farlo nei prossimi tre film, iniziando con Ragnarok e poi continuare in Avengers: Infinity War ed Avengers 4?'. E ho pensato fosse una gran bella idea! E quindi siamo all'inizio di questo arco narrativo per Hulk".