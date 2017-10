Thor: Ragnarok, incontriamo il nuovo e divertente personaggio Korg

Ecco a voi, il personaggio in CGI interpretato proprio dal regista Taika Waititi ! La pellicola Marvel Studios con protagonistanei panni del Dio del Tuono arriva in Italia il

In questa divertente clip, che Hemsworth ha portato in anteprima al Jimmy Kimmel Live, Korg non pare capire bene il grande amore che lega Thor al suo martello, Mjolnir: la scena è esilarante!

Il tono del terzo film del franchise, Thor: Ragnarok, è come più volte annunciato dallo stesso regista Waititi, decisamente diverso dai precedenti. C'è più divertimento e di certo non deluderà le aspettative altissime dei fan, che non vedono l'ora di godersi l'ultimo capitolo dedicato all'Odinsson in sala.

La prossima volta che rivedremo il personaggio di Thor sarà in Avengers: Infinity War, la pellicola diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo che riunirà gli eroi più forti della Terra nella battaglia contro Thanos.