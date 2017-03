Thor: Ragnarok, Idris Elba svela dei momenti divertenti per tutti i personaggi

L'idea iniziale della Marvel perera - ricostruendo varie interviste e dichiarazioni - un film piuttosto dark e ricco di distruzione. Tutto sembra essere cambiato con l'arrivo di

La nuova politica della Marvel - spesso criticata in passato per ingaggiare dei filmaker mestieranti - è quella di dare carta bianca ai propri registi, facendogli addirittura scrivere le sceneggiature e cambiare le cose rispetto i piani iniziali della Casa delle Idee. Lo stesso vale per Taika Waititi che ha portato il suo stile e il suo umorismo al progetto.

Sebbene lo stesso regista ha rassicurato che Thor: Ragnarok non sarà una 'commedia', sembra che includerà numerosi momenti divertenti. La conferma arriva anche da Idris Elba, interprete di Heimdall: "Heimdall non è un personaggio divertente. Non lo avete mai sentito ridere o fare battute. Ma Taika ha fatto un grosso lavoro nel far sì che tutti questi personaggi abbiano dei momenti divertenti, ed io non vengo risparmiato.".

La pellicola arriva ad ottobre in Italia.