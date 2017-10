Thor: Ragnarok, Idris Elba a ruota libera sul film, nuova foto ufficiale

Mentre i Marvel Studios continuano a promuovere Thor: Ragnarok con la diffusione di nuovi spot televisivi, Entertainment Weekly ha diffuso un nuovo scatto esclusivo - che trovate dopo il salto - incentrato su Heimdall, interpretato da

"Ho adorato avere una piccola parte nel primo Thor. Non sono una primadonna o una grossa star. Mi ha permesso di poter girare altra roba che ho amato" spiega Elba nell'intervista con Entertainment Weekly "Ma Thor: Ragnarok è stato anche divertente. Gli altri due non lo erano. Per me, erano solo lavoro. Ma in questo, Taika Waititi è stato grandioso".

"Avrei voluto essere più presente all'interno della famiglia Marvel" continua l'attore che interpreta Heimdall "Mi piace quel che ho interpretato, ma ho sempre sperato di avere un ruolo ancora più grosso nell'universo Marvel. E' stato grandioso, ma ho sempre voluto qualcosina in più. Vorrei essere anche io un supereroe, adoro quest'idea".