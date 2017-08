Thor: Ragnarok, 'Hulk spacca' nella bellissima cover di Empire Magazine

Dopo il nuovo materiale rilasciato qualche settimana fa in occasione del D23 e del San Diego Comic-Con, ecco che oggi Thor: Ragnarok torna a far parlare di sé grazie alla nuova e bellissima cover regular di

Nel nuovo numero dalla rivista, la cover story è infatti dedicata all'attesissimo cinecomic Marvel diretto da Taika Waititi e con protagonisti Chris Hemsworth (Thor) e Mark Ruffalo, quest'ultimo interprete del golia verde Hulk, in azione in abiti gladiatori proprio sulla copertina che vi riportiamo in calce.



Nel terzo capitolo delle avventure del Dio del Tuono, Thor dovrà affrontare la temibile Hela (Cate Blanchett) per riprendere il controllo di Asgard, caduta sotto il dominio della Regina degli Inferi. Insieme a lui ci saranno anche Loki e altri nuovi personaggi dell'Universo Cinematografico.



Thor: Ragnarok vedrà nel cast anche Tom Hiddleston, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompso, karl Urban e Anthony Hopkins, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 25 ottobre 2017.